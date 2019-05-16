رياضة | جيوفينكو يعزز تقدم الهلال على الباطن في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيوفينكو يعزز تقدم الهلال على الباطن في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز سيباستيان جيوفينكو النتيجة للهلال السعودي ضد الشباب ضمن منافسات الجولة 30 من دوري المحترفين السعودي.

وجاء الهدف الثاني للزعيم عن طريق مهاجمه جيوفينكو في الدقيقة 52 بتسديدة أرضية رائعة تسكن الزاوية اليمنى لحارس الشباب.

وكان جوميز قد تقدم للهلال في الدقيقة 6 من الشوط الأول عن طريق خلفية مزدوجة.

ويحتاج الهلال للفوز وتعثر النصر أمام الباطن للتتويج بلقب الدوري السعودي.