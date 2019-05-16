رياضة | الأهلي يتقدم على إنبي بهدف حسين الشحات في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على إنبي بهدف حسين الشحات في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام إنبي متقدها بهدف دون رد في المباراة المقامة على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الأهلي اللقاء ضاغطا منذ الدقيقة الأولى، وسنحت لحسين الشحات فرصة خطيرة لإحراز الهدف الأول مبكرا بعدما راوغ مدافع إنبي داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة فوق عارضة البلعوطي حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة الرابعة مرر أيمن أشرف كرة طولية وصلت إلى المنطلق من الخلف حسين الشحات ليسدد الكرة قوية داخل الشباك وتمر بين قدمي البلعوطي حارس الفريق البترولي ومعلنا الهدف الأول للأهلي في المباراة.

بعد الهدف الأول حصل رمضان صبحي على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول على رأس عمرو السولية الذي سددها بعيدة عن المرمى.

وسدد احمد شكري كرة قوية في الدقيقة العاشرة لكن محمد الشناوي تصدى لها، ليمرر بعدها أحمد رفعت الكرة على رأس محمد بسيوني الذي سددها تجاه المرمى لكن حارس الفريق الأحمر تصدى لها ببراعة.

واستمر ضغط فريق إنبي على مرمى الأهلي، ليسدد محمود غالي كرة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي الذي سقط على الأرض لتلقي العلاج، ثم عاد واستكمل اللقاء.

ورد حمدي فتحي في الدقيقة ٢٠ بتسديدة سهلة من خارج منطقة الجزاء، وصلت بين أحضان حارس إنبي عبد العزيز البلعوطي.

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وعاد الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة حيث مرر صالح جمعة الكرة داخل منطقة الجزاء تدخل البلعوطي وأبعدها عن مرماه قبل أن تصل إلى وليد أزارو.

وهيأ محمد بسيوني الكرة خارج منطقة الجزاء لزميله محمود غالي في الدقيقة ٣٠ لكن تسديدته علت عارضة الشناوي.

وفي نفس الدقيقة مرر علي معلول الكرة على طبق من ذهب إلى وليد أزارو لكن المهاجم المغربي أضاع الكرة بغرابة وأهدر فرصة تعزيز النتيجة للفريق الأحمر.

وسدد لاعبو الفريق البترولي كرتين متتالين على مرمى الأهلي، الأولى عن طريق محمد أشرف روقة لكن الشناوي أمسك بها، ثم تسديدة أخرى من محمود غالي تحولت إلى ركلة ركنية.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة ٣٩ مرر رمضان صبحي الكرة لوليد أزارو الذي بدوره مررها للقادم من الخلف عمرو السولية الذي سدد الكرة لكن البلعوطي حارس إنبي تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة عن مرماه.

وأنقذ رامي صبري مدافع إنبي فريقه من فرصة خطيرة بعدما أبعد عرضية أحمد فتحي قبل أن تصل لوليد أزارو في الدقيقة ٤٠.

ومرر وليد أزارو في الدقيقة ٤٤ إلى المنفرد صالح جمعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة وتصل إلى البلعوطي حارس إنبي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.