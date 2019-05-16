رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأت في قائمة الراحلين والبرسا يحقق أمنية فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأت في قائمة الراحلين والبرسا يحقق أمنية فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس:-

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل نهائي الكأس

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة حارس مرمى الفريق مارك أندريه تير شتيجن في الركبة وتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد إيبار.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن تير شتيجن يعاني من آلام في ركبته اليمنى ومدة الغياب تتوقف على مدى تطور حالة الحارس.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن تير شتيجن سيغيب عن صفوف البلوجرانا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني المقرر إقامتها الأحد المقبل والتي سيخوضها البرسا على ملعب إيبار وقد يكون وداعًا لهذا الموسم.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن موقع برشلونة الرسمي بأن تير شتيجن سيستمر في عملية الانتعاش والتعافي من الإصابة في الأيام المقبلة وتطور حالته سيشير إلى تاريخ عودته مجددًا وسيرى البارسا ما إذا كان بإمكانه خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن الحارس الهولندي ياسبر سيليسن سيتولى مسئولية حراسة عرين البرسا ضد إيبار وسيكون اختبار جيد له قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا يوم 25 مايو المقبل في ملعب بينتو فيامارين.

يذكر أن إيناكي بينا هو اللاعب الذي سيسافر إلى إيبار كبديل لياسبر سيليسن بعد تأكد غياب تير شتيجن.

تعثر صفقة دي ليخت مع برشلونة

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن صفقة انتقال الدولي الهولندي ماتياس ​دي ليخت​ مدافع نادي أياكس​ الهولندي إلى ​برشلونة​ توقفت بشكل مُفاجئ.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أنه بعد اجتماع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا ​بارتوميو​ مع دي ليخت، قد سارت الأمور بصورة إيجابية بين الطرفين، لكن الصفقة توقفت.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ماتياس دي ليخت يبدو أنه غير مقتنع بصورة تامة بمشروع البلوجرانا، حيث يخشى عدم تواجده في تشكيلة البارسا بشكل أساسي.

والجدير بالذكر أن دي ليخت يتصارع على ضمه عدد من الأندية الكبرى مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بجانب مانشستر يونايتد.

برشلونة يحقق أمنية فالفيردي حول جريزمان

حقق نادي برشلونة الإسباني، أمنية إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق الكتالوني التي كان يتمناها منذ عامين بصفوف البارسا

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة اقترب من ضم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الذي كان يريده فالفيردي بصفوف البارسا منذ عامين.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة حاول ضم جريزمان في 2017 لكن النادي فشل في ذلك ليضم الفرنسي عثمان ديمبلي وبعده فيليب كوتينيو وكان النادي قريب من الفرنسي في الصيف الماضي لكن الفرنسي تراجع عن الانتقال لصفوف البارسا لينضم الفريق الكتالوني مالكوم في الثواني الأخيرة من بوردو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي سيكون سعيدا بتواجد جريزمان في صفوف البارسا بالموسم المقبل لتحقيق أمنيته منذ عامين.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ليونيل ميسي، قائد برشلونة سعيد أيضا بقدوم جريزمان لصفوف البارسا في الصيف المقبل.

رئيس برشلونة يكشف حقيقة إقالة فالفيردي

كشف جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، حقيقة الأنباء المنتشرة حول إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من تدريب البارسا وذلك بعد الخروج الأوروبي المذل أمام ليفربول.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فالفيردي تحدث في الأيام الماضية وقال أنه يحصل على ثقتي وثقة مجلس الإدارة ويملك عقد مع برشلونة ونحن سعداء بتواجده في الفريق لأنه المدرب الذي نريده".

وتابع حديثه: "التخطيط للموسم المقبل تحت العمل لبعض الوقت ونحن بالفعل تعاقدنا مع لاعبين وسوف نستمر في الحديث بعد نهائي كأس ملك إسبانيا، وحالياً وقت اللاعبين للتعافي ذهنياً من الخسارة".

وأضاف: "نحن عودنا من خسارة مؤلمة ويجب علينا استعادة الروحي والرغبة للمنافسة والتعافي من الخروج الأوروبي لكن ما سيحدث في نهائي الكأس لن يكون حاسما بالنسبة لمستقبل البارسا".

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مفاجأة.. برشلونة يستقر على بديل سيرجيو بوسكيتس

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود بديل محتمل من جانب إدارة برشلونة لمتوسط الميدان الاسباني سيرجيو بوسكيتس من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن كشافة البلوجرانا قد أبدوا إعجابم بنجم أتلتيكو مدريد اللاعب برودريجو هيرنانديز " رودري ".

وكان الإسباني المخضرم قد صرح خلال الفترة الماضية أنه سيبحث عن تجربة إحترافية جديدة ولن يختتم مسيرته مع البلوجرانا ما جعل الإدارة تبحث عن لاعب بديل.

ويعتبر رودري صاحب الثلاثة وعشرين عاماً من المواهب الشابة التي تتصارع عليه أندية أوروبية كبيرة مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ويتوفر اللاعب على سبعين مليون يورو كشرط جزائي في العقد المبرم بينه وبين أتلتيكو مدريد وهو مبلغ صغير في متناول الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة ومانشستر سيتي.

وخاض اللاعب رفقة الروخيبلانكوس 46 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصنع هدف آخر.

ميسي كلمة سر برشلونة لحسم كبري الصفقات الصيفية

كشفت صحيفة " ليكيب " الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس عن التفاصيل المالية التي من المنتظر أن يحصل عليها الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني المحتمل إنتقاله إلى برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر بطل العالم مع فرنسا 2018 من الأولويات التي يرغب برشلونة في الحصول على توقيعهم خاصةً وأن الإدارة كانت تريد أن تحصل على توقيعه الصيف الماضي قبل أن يخرج اللاعب ويؤكد بقاءه لموسم آخر مع كتيبة دييجو سيميوني.

وخصصت إدارة البلوجرانا أعلى راتب لجريزمان سيضعه في المركز الثاني على لائحة الأعلى أجراً في الفريق خلف النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن يحصل جريزمان على 17 مليون يورو كراتب سنوي وسوف تكلف الصفقة خزينة البلوجرانا مبلغ 120 مليون يورو.

ولعل أبرز المؤشرات الجديدة التي حدثت الأيام الماضية تؤكد إقتراب إتمام الصفقة بحث زوجة اللاعب عن فيلا في مدينة برشلونة لتكون مقر إقامه العائلة.

صفقة مدوية لبرشلونة بأوامر فالفيردي

حققت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أمنية من أمنيات إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق والتي كان يريدها منذ عامين بالإقتراب من الحصول على توقيع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الكتالونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن البلوجرانا إقتربوا أكثر من أي وقت مضى من الحصول على خدمات النجم الفرنسي جريزمان الذي كان يريده فالفيردي منذ موسمين.

وكان فالفيردي قد طلب من الإدارة الحصول على خدمات بطل العالم مع فرنسا 2018 قبل عامين لكن اللاعب خرج وأكد بقاءه موسم آخر بين جدران واندا ميتروبوليتانو.

وإتجهت إدارة برشلونة للحصول على خدمات البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا نجم بوردو الفرنسي في الثواني الأخيرة من أنياب روما الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلا أن فالفيردي وميسي سعداء للغاية بالحصول على خدمات جريزمان الذي سيساعد الفريق من أجل التتويج بذات الأذنين.

مفاجأة.. برشلونة يحدد قائمة الراحلين

حددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن قائمة اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وشملت الأسماء وجود الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي إقترب من إنتر ميلان الإيطالي مقابل خمسين مليون يورو بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو الذي لم ينجح في إقناع الجهاز الفني والجماهير.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية في تقرير مطول أن قائمة الراحلين تضمنت وجود الفرنسي صامويل أومتيتي بعد إقتراب الفريق الكتالوني من الحصول على خدمات الهولندي دي ليخت نجم أياكس أمسترادم الهولندي.

ولعل من أبرز الأسباب التي ستدفع إدارة البلوجرانا من أجل التخلي عن خدمات أومتيتي الإصابات العديدة التي تعرض لها اللاعب والتي أصبحت عقبة كبرى تهدد وجوده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

ويرغب الهولندي ياسبر سيلسين في الرحيل عن قائمة البارسا والبحث عن خوض تجربة إحتراف جديدة بعد أن بقي جليس دكة البدلاء وحددت الإدارة مبلغ 30 مليون يورو للإستغناء عن خدماته.

آخر الأسماء التي سترحل عن كتيبة إرنستو فالفيردي الموسم المقبل الثنائي سيميدو وأندرية جوميز المعار إلى إيفرتون الإنجليزي حيث سيسعى النادي إلى تحقيق أقصى إستفاده مالية من بيع هولاء اللاعبين.