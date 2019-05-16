رياضة | عاجل.. تعرف على بطل الدوري السعودي بعد الجولة الأخيرة

ويتقدم النصر في النتيجة بهدف نظيف على فريق الباطن بعد نهاية الشوط الأول، وهي نفس النتيجة التي انتهي بها الشوط الأول من لقاء الهلال والاتفاق.

وبالنظر لنتائج الشوط الأول، فأن النصر هو الفريق الأقرب لحسم بطولة الدوري علماً بأنه يفرق في النقاط عن الهلال بنقطة واحدة.

وهي النتيجة التي