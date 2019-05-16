رياضة | عاجل.. تعرف على بطل الدوري السعودي بعد الجولة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على بطل الدوري السعودي بعد الجولة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب فريق النصر السعودي من ملامسة درع بطولة الدوري بشكل رسمي في ختام مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان.
ويتقدم النصر في النتيجة بهدف نظيف على فريق الباطن بعد نهاية الشوط الأول، وهي نفس النتيجة التي انتهي بها الشوط الأول من لقاء الهلال والاتفاق.
وبالنظر لنتائج الشوط الأول، فأن النصر هو الفريق الأقرب لحسم بطولة الدوري علماً بأنه يفرق في النقاط عن الهلال بنقطة واحدة.
وهي النتيجة التي