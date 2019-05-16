رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يحسم صفقة مميزة وتحديد عودة أول المعارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يحسم صفقة مميزة وتحديد عودة أول المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إبلاغ زيدان إبراهيم دياز بإعارته الموسم المقبل وإيسكو بعدم مشاركته أساسيا الموسم المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- أوديجارد يحرج ريال مدريد

قدم النرويجي مارتن أوديجارد نجم فيتيس أرنهيم الهولندي والمعار من ريال مدريد الإسباني مستوى مميز في الدوري الهولندي هذا الموسم وأظهرت أرقام اللاعب مدى تقدم مستواه في كافة النواحي تحديدًا الهجومية. ونشر موقع سكاواوكا للإحصائيات أرقام أوديجارد التي جاءت كالتالي:

أكثر صانع للأهداف برصيد 10 هدف وأكثر مساهم في الأهداف برصيد 18 هدف وأكثر من صنع فرص تسجيل بواقع 110 فرصة وأكثر من قام بمراوغات صحيحة بواقع 87 مراوغة.

يذكر أن مارتن أوديجارد سيعود للميرينجي عقب إنتهاء مدة إعارته في نهاية الموسم الحالي والذي انتهى بختام مباريات الدوري أمس.

وأكدت التقاري أن عودة أوديجارد للملكي ستشكل مشكلة لزيدان، حيث أنه يوجد الكثير من اللاعبين في هذا المركز مثل أصحاب الخبرة على رأسهم إيسكو ولوكا مودريتش وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو.

- زيدان يحسم موقف دياز مع الملكي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه كان هناك اجتماع بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وإبراهيم دياز في الفترة الماضية لحسم موقف دياز من الاستمرار في صفوف الملكي.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى إن زيدان اجتمع مع دياز في المدينة الرياضية لريال مدريد من أجل حسم مصير اللاعب ذو الـ20 عاما مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان أخبر دياز بأنه يثق فيه ويعتمد عليه في ريال مدريد لكنه من الأفضل له أن يرحل على سبيل الإعارة لفريق داخل إسبانيا من أجل المشاركة بصورة أكبر مع العودة للفريق في الموسم بعد المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان وريال مدريد يتفقان حول مصير إبراهيم دياز بإعارته في الصيف المقبل من أجل النضوج والتطور بصورة كبيرة بالرغم من إعجاب زيدان الكبير به.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان دفع بدياز في 4 مباريات لريال مدريد الأخيرة في الدوري وقدم النجم الشاب مستوى مميز بقميص الملكي مسجلا هدفه الأول ضد ريال سوسيداد في الجولة الماضية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأنه إذا رحل دياز في الصيف المقبل على سبيل الإعارة سيكون بسبب حديث زيدان معه وجها لوجه.

- مستقبل إيسكو مع الملكي مهدد بالفشل

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مستقبل إيسكو ألاركون نجم ريال مدريد مهدد بالفشل وذلك بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وكشفت قناة lasexta الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أبلغ إيسكو بأنه لن يضمن له مكانًا أساسيًا في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت القناة الإسبانية بأن زيدان أكد لإيسكو أنه لن يدخل في خططه للموسم المُقبل إلا من على دكة البدلاء وأن إيسكو وافق على البقاء ضمن صفوف الملكي حتى كبديل.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن إيسكو يمتلك عروض من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ويشترط ريال مدريد الحصول على 70 مليون يورو لبيعه.

يذكر أن إيسكو عانى من قلة المشاركة مع الريال في الموسم الجاري وتحديدًا تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري قبل أن يعود زيدان لتدريب الفريق الملكي ويمنحه مباريات أكثر بقميص النادي الملكي.

- زيدان يستقر على عودة أول المعارين لريال مدريد

أكدت صحيفة " أس" الإسبانية اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ستبحث مصير النجم الكولومبي خاميس رودريجيز نجم الفريق المعار إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال البرنامج الإسباني الشهير " الشيرينجيتو " أن خاميس سوف يبقى في الريال إلا أن يتم تحديد وجهته المقبلة خاصةً وأن زيدان لا يرغب في الإحتفاظ باللاعب.

ويخطط دييجو سيموني المدير الفني للروخيبلانكوس للحصول على خدمات الدولي الكولومبي حيث سيفعل البايرن بند الشراء مقابل 42 مليون يورو وبيعه للروخيبلانكوس مقابل 60 مليون يورو.

وفي هذه الحالة لن يكون في وسع ريال مدريد أي شيء خاصةً وأن اللاعب سيكون خارج أسوار البيرنابيو وقتها بصورة رسمية.

وفي حالة لم يفعل النادي البافاري بند الشراء فإن اللاعب سيبقى في العاصمة مدريد وسيتم تحديد الوجهة إن كان للريال أو الروخيبلانكوس.

ويستعد خاميس للمشاركة مع فريق ضد نادي آينتراخت فرانكفورت لحساب مباريات الجولة الأخيرة من البوندسليجا.

- ريال مدريد يحسم صفقة فرنسية مميزة

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع صفقة مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ليون الفرنسي في الصيف.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد انهى الاتفاق مع ميندي على التفاصيل كافة من اجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة ميندي سوف تكلف ريال مدريد حوالي 50 مليون يورو من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.

- ريال مدريد مهدد بخسارة راموس

باتت فرصة قائد ريال مدريد سرخيو راموس في خوض آخر مباراة بالموسم أمام ريال بيتيس، الأحد المقبل، ضئيلة بعدما واصل مرانه المنفرد، اليوم الخميس، لعدم تعافيه من الإصابة.

ويغيب راموس عن الملاعب منذ الثالث من أبريل الماضي، إذ أجبرته إصابة في الساق اليسرى على عدم المشاركة في 7 مباريات مع ريال مدريد.

وكان راموس يتطلع لخوض آخر مباراتين في الدوري أو على الأقل مواجهة ريال بيتيس في الجولة الأخيرة، قبل خوض آخر مباراتين في الموسم مع منتخب إسبانيا.

وبالإضافة إلى راموس، غاب عن المران الجماعي ألفارو أودريوزولا للإصابة أيضًا، فيما عاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والمدافع سرخيو ريجيلون للمران الجماعي بعد تعافيهما من الإصابة.

- رسميا.. إنتر ميلان يحرم زيدان من سكرينيار

أعلن فريق إنتر ميلان تجديد عقد السلوفاكي ميلان سكرينيار حتى عام 2023 ليحرم ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان من ضمه في الميركاتو الصيفي.

وأصدر إنتر ميلان بيانًا عبر موقعه الرسمي: "سويًا لأننا معا أقوى.. ميلان سكرينيار وإنتر لهما نفس الأهداف ولهذا السبب تم تمديد عقد المدافع السلوفاكي حتى 30 يونيو المقبل 2023".

وقطع إنتر ميلان الطريق على الأندية الكبرى التي كانت مهتمة بضم المدافع السلوفاكي وأبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومان سيتي.

وخاض سكرينيار 44 مباراة بقميص إنتر هذا الموسم في جميع المسابقات، وصنع هدفين.

- نافاس صداع في رأس زيدان

يعتبر الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، صداع في رأس الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة الفريق لنظيره ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في ختام مباريات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن نافاس قد لا يلعب مرة أخرى بقميص ريال مدريد حال عدم مشاركته ضد بيتيس يوم الأحد المقبل بعدما أبلغ من زيدان بالرحيل عن البلانكوس في نهاية الموسم ليحل محله في مركز الحارس الثاني لوكا زيدان بالموسم المقبل.

وعاد نافاس لتدريبات ريال مدريد أمس بعد تعافيه من بعض المشاكل العضلية لكن موقفه غير واضح بالمشاركة ضد بيتيس يوم الأحد بعدما غاب كانت اخر مباريات رفقة الملكي في 25 من أبريل الماضي ضد خيتافي وبعدها لعب تيبو كورتوا باقي المباريات.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الأعين ستكون متجهة صوب سانتياجو برنابيو لمعرفة مصير كيلور نافاس بالمشاركة ضد بيتيس في مباراته الأخيرة أم يودع جماهير الريال من دكة الاحتياط.

- أرجنتينيان عدوان لـ"ميسي" يقتربان من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن أن هناك لاعبين لا يحبان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني يقتربان من ارتداء قميص ريال مدريد في الصيف المقبل.

وقال موقع "Diario Gol" الإسباني، أن الثنائي الأرجنتيني ​ماورو ايكاردي مهاجم إنتر ميلان​ الإيطالي وباولو ديبالا​ نجم يوفنتوس الإيطالي مهتمان بالانتقال إلى ​ريال مدريد​ هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أن كلا المهاجمين الذين تم استبدعادهما من المنتخب الأرجنتيني "يكرهان" ميسي وهما يريدان تقوية خصم ​برشلونة​ التقليدي.

وأوضح الموقع أن باولو ديبالا غاضب من ليونيل ميسي كونه يعتقد أن استبعاده من المنتخب هو بسبب وجود الليو في نفس مركزه أما ايكاردي فمن المرجّح أنه سيغادر فريقه إنتر بعد تدهور العلاقة بينهما.

وتشير التقارير إلى أنه من المحتمل أن تكون تكلفة الثنائي أقل من 100 مليون يورو ولا يحتاج الأمر أكثر من تواصل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مع إدارة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان.

- ريال مدريد يقترب من ضم بديل مارسيلو

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع ميندي من ليون في الصيف.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد انهى الاتفاق مع ميندي على التفاصيل كافة من اجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة ميندي سوف تكلف ريال مدريد حوالي 50 مليون يورو من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن قدوم ميندي سوف يتسبب في رحيل واحد من الثنائي مارسيلو وسيرجيو ريليون في الصيف.