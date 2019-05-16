رياضة | عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الهجومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الهجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت محطة سكاي الألمانية التلفزيونية اليوم الخميس، إن ريال مدريد تعاقد مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت، الصربي لوكا يوفيتش، مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).

وسجل يوفيتش (21 عاماً) 10 أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي قبل خروجه أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بينما أحرز 17 هدفاً في الدوري المحلي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن ريال مدريد سيعلن الصفقة رسمياً الأسبوع المقبل عقب نهاية مباريات الدوري الألماني.

ومن المتوقع أن يصبح يوفيتش، الذي خاض 13 مباراة دولية مع صربيا، الأول بين عدة لاعبين مميزين سينضمون إلى ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا والساعي لتعويض موسمه المخيب للآمال على كافة الأصعدة.