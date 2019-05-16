رياضة | "الهارب" يدعم الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهارب" يدعم الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد حسن كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوليمبياكوس اليوناني على التواجد خلال مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

وجاء حضور كوكا الذي كان قد هرب من الأهلي للاحتراف لمؤازرة لاعبي المارد الأحمر، خلال المباراة خاصةً أنه يتواجد بالقاهرة حاليًا لقضاء إجازته قبل بطولة الأمم الإفريقية.

ويلتقي الأهلي إنبي، حاليًا على ملعب بتروسبورت، ويتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، بالمباراة التي تقام ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز.