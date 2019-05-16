رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي ahly بث مباشر في الدوري المصري (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي ahly بث مباشر في الدوري المصري (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب بتروسبورت مباراة الأهلي وإنبي وذلك اليوم الخميس 16 مايو ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبلتقي النادي الأهلي مع إنبي اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

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ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة من 30 مباراة بينما يتواجد نادي إنبي في المركز العاشر برصيد 36 نقطة من 31 مباراة.

وستكون مباراة الأهلي مع إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

وكان النادي الأهلي في الجولة الماضية قد فاز بصعوبة بالغة على سموحة بهدف دون مقابل سجله جيرالدو بينما تمكن إنبي من عبور الاتحاد السكندري في نفس الجولة بهدف نظيف.