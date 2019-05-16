رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي وأنبي بث مباشر منقولة الآن عبر قناة ON SPORTS.. مباراة الأهلي Ahly

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي وأنبي بث مباشر منقولة الآن عبر قناة ON SPORTS.. مباراة الأهلي Ahly والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري الخميس 16-5-2019 كورة بوست يوتيوب

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر يستضيف ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس، مباراة الأهلي ضد إنبي، والمقرر لها أن تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحاية عشر بتوقيت مكة.

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري الخميس 16-5-2019 كورة بوست يوتيوب

ويدخل الأهلي مباراة اليوم المؤجلة من الجولة 30، متصدرا لترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، جمعها من الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 4 والخسارة في 4 مثلها.

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مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري الخميس 16-5-2019 كورة بوست يوتيوب

ويخوض الفريق البترولي لقاء الليلة، بحثا عن الفوز أيضا وتأمين بقاءه في الدوري الممتاز، ويملك إنبي 36 نقطة، يحتل بها المركز التاسع.

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري الخميس 16-5-2019 كورة بوست يوتيوب

وستنقل مباراة الأهلي ضد إنبي على قناتي "النيل للرياضة" و"أون سبورت"، ويسبقها استديو تحليلي على كلتا القناتين، وسيتولى حاتم بطيشة التعليق على المباراة في قناة "أون سبورت".