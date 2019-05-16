رياضة | خلفية مزدوجة تمنح الهلال التقدم على الشباب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلفية مزدوجة تمنح الهلال التقدم على الشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحرز المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي الهدف الأول لفريقه في مرمى الشباب في المباراة التي تقام لحساب الجولة الختامية من الدوري السعودي.
جاء هدف جوميز في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن أحدثت التخبط في دفاع الشباب يستغلها جوميز بطريقة رائعة عن طريق ضربة خلفية مزدوجة لتسكن الكرة الشباك.
ويحتاج الهلال للفوز وتعثر النصر أمام الباطن للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.