انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يفتتح "استاد الجنوب" ثاني ملاعب مونديال 2022 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 10:57 مساءً - فتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، استاد الجنوب، الذي يُعد أول ملاعب مونديال قطر التي يتم تشييدها بالكامل، وثاني الملاعب المونديالية الجاهزة.

واستقل الشيخ تميم مترو الدوحة للوصول إلى الاستاد الجديد، وهو القطار الذي سيوفر فرصة هي الأولى في تاريخ دورات كأس العالم، لنحو مليون ونصف المليون من المتوقع أن يزوروا قطر لمتابعة مباريات البطولة العالمية، لكونه أحد أضخم مشاريع البنى التحتية في الدولة الخليجية.

وكتب الشيخ تميم تزامناً مع حفل الافتتاح على صفحته في "تويتر": "فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب".

وشهد الافتتاح مهرجاناً ضخماً خاطب الناس بكل لغات العالم، ورسم صورة أصيلة لتراث قطر، وسط حضور جماهيري واسع لمواطنين قطريين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

ويحظى حفل تدشين استاد الجنوب بحضور جماهيري غفير، وصل تعداده إلى 40 ألف متفرج، وهي الطاقة الاستيعابية الإجمالية للملعب، المستوحى تصميمه من القوارب الشراعية التقليدية التي استخدمها أهل قطر قديماً للإبحار بحثاً عن اللؤلؤ.

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وشارك أكثر من ألف متطوع من 12 دولة في الاستعدادات التحضيرية النهائية لافتتاح الاستاد، الذي يحتضن مباراة نهائي كأس الأمير 2019؛ بين ناديي السد والدحيل القطريين.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري، عبد الله بن خليفة آل ثاني عبر "تويتر": إن الاستاد "يعد صرحاً رياضياً مميزاً ينقل تاريخ قطر للعالم"، مؤكداً أن الدوحة ماضية قُدماً نحو تقديم مشاريع وبناء ملاعب بأعلى المعايير والمواصفات، ليكون كأس العالم حدثاً رياضياً استثنائياً.

وعلى هامش الافتتاح قال النجم البرازيلي روبرتو كارلوس: "مبروك لدولة قطر هذه التحفة المعمارية الهائلة وننتظر مونديالاً استثنائياً في 2022"، في حين أكد النجم الهولندي رود خوليت أنه مذهل، مشدداً على أن "قطر اجتازت أول اختبار وأرسلت رسالة للعالم حول جاهزيتها لاستضافة المونديال".

وحصل استاد الجنوب على ثلاث شهادات في مجال الاستدامة؛ الأولى شهادة برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي ساس) في التصميم والبناء من فئة 4 نجوم للتصميم المستدام.

أما الثانية فشهادة إدارة عملية البناء من برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي ساس) من الفئة "أ"، أما الشهادة الثالثة فهي شهادة كفاءة الطاقة الموسمية لمركز الطاقة في الاستاد.

وبالنسبة لعشب أرضية الاستاد فقد زُرع في مزرعة الوكرة للعشب، وقد سجل الاستاد، في مارس الماضي، رقماً قياسياً في عملية مد عشب الأرضية خلال مدة لم تتجاوز 9 ساعات و15 دقيقة، محطماً رقم استاد "خليفة الدولي"، كأسرع عملية فرش عشب ملعب لكرة القدم في العالم.

يُذكر أن قطر نالت، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم. كما تسلّم أميرها، في منتصف يوليو 2018، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.