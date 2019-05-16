انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يطلق اسم استاد "الجنوب" على ملعب الوكرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 10:57 مساءً - أطلق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اسم "استاد الجنوب"، على ملعب "الوكرة"، الذي افتتح اليوم، في حفل جماهيري كبير، استعداداً لبطولة كأس العالم 2022.

وأشاد الأمير تميم بـ"استاد الجنوب" ومن قام بتصميمه، وكتب على صفحته بـ"تويتر": " نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد، التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب".

وعبر عن فخره وسعادته بـ"مترو الدوحة"، الذي قال إنه يعد "أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا، والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل".

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وافتتح أمير قطر، استاد "الجنوب"، الذي يُعد أول ملاعب مونديال قطر التي يتم تشييدها بالكامل، وثاني الملاعب المونديالية الجاهزة، بعد استاد "خليفة الدولي" الذي خضع لعملية تطوير وأعيد افتتاحه بحُلته المونديالية في مايو 2017.

وتم تدشين استاد مدينة الوكرة، من بوابة نهائي كأس أمير قطر، الذي يجمع بين الغريمين التقليديين؛ السد والدحيل.

ويحتضن الاستاد المونديالي مباريات بطولة "قطر 2022" بداية من دور المجموعات، إلى الدور ربع النهائي، على أن يكون ملعباً بيتياً لنادي الوكرة، أحد أعرق الأندية القطرية.