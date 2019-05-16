انت الان تتابع مران الزمالك.. ظهور النقاز وحفل إفطار من الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
الزمالك
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي في ميت عقبة، قبل أن يتوجه إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، وشهد المران انتظام التونسي حمدي النقاز في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما تغيب عن التدريب الذي أقيم مساء أمس بسبب احتجازه في قسم شرطة الشيخ زايد بسبب قيادة سيارة غير مرخصة.
وواصل خالد بوطيب تدريباته المنفردة بالكرة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية، بعد إصابته بكدمة في الركبة، خلال مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري. وعقب نهاية المران أقام رئيس نادي الزمالك، حفل إفطار للاعبى الفريق والجهاز الفني، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر في التاسعة من مساء اليوم على متن طائرة
وواصل خالد بوطيب تدريباته المنفردة بالكرة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية، بعد إصابته بكدمة في الركبة، خلال مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.
وعقب نهاية المران أقام رئيس نادي الزمالك، حفل إفطار للاعبى الفريق والجهاز الفني، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر في التاسعة من مساء اليوم على متن طائرة خاصة إلى المغرب.
وتأهل فريق الزمالك إلى الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 على حساب فريق النجم الساحلي بعدما انتزع تعادلًا سلبيًا في مباراة الإياب بالملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من تفوقه في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا" التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك.. ظهور النقاز وحفل إفطار من الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.