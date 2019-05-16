“خطط تغيير دوري الأبطال” تواجه معارضة شديدة من “اتحاد بطولات الدوري الأوروبية”

قال اتحاد بطولات الدوري في أوروبا اليوم الخميس، إن اقتراحاً بإطلاق بطولة قريبة الشبة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيستفيد منها عدد قليل من الأندية الغنية المسيطرة على البطولة.

ويعمل الاتحاد القاري للعبة مع اتحاد الأندية الأوروبية الذي يضم كافة الأندية الكبرى في القارة لإعادة هيكلة البطولة عقب نهاية جدول البطولات الدولية الحالي في 2024.

وقال العديد من ممثلي بطولات الدوري الذين حضروا اجتماع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إنهم تقدموا باقتراحهم الذي يتضمن إقامة دوري من ثلاثة أقسام يشهد صعوداً وهبوطاً بين الأقسام.

ويتضمن القسم الأول، الموازي لدوري الأبطال حالياً، 32 فريقاً يحتفظ أفضل 24 فريقاً منهم بأماكنهم في الموسم التالي ما ينهي التقليد القاضي بتأهل الأندية إلى دوري الأبطال عبر بطولاتهم المحلية.

وسيتم إتاحة أربعة مقاعد فقط لأبطال الدوري في 54 بطولة محلية.

وقال الاتحاد القاري إن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية ولم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال اتحاد بطولات الدوري الأوروبية، المجموعة التي ينضوي تحتها البطولات المحلية في القارة، إن الاقتراح “يفيد فقط الأندية الغنية والمهيمنة ويضر ببطولات الدوري وغالبية الأندية التي تتنافس محلياً”.

وقال الاتحاد إنه يعمل على تغييرات في الاقتراح الذي “يحقق استدامة رياضية واقتصادية طويلة الأمد للبطولات الأوروبية والمحلية”.