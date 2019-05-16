الامارات | الجزيرة يجدد عقدي راشد والعامري

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يجدد عقدي راشد والعامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم إنهاء اجراءات تجديد عقدي ثنائي الفريق الأول الظهير الأيسر سالم راشد والمهاجم زايد العامري . ولم تعلن الشركة في بيانها الرسمي مدة العقدين الجديدين ، وتمنت لهما التوفيق مع الفريق في السنوات المقبلة ، بعد أن أثبت كل منهما جدارته بوجوده في التشكيل الأساسي للفريق هذا الموسم ، بعد أن حصلا على فرصة المشاركة بقرار من الجهاز الفني . طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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