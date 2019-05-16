الامارات | الحارس منصور البلوشي أول تعاقدات خورفكان للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس منصور البلوشي أول تعاقدات خورفكان للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 مايو 2019

كشف رئيس مجلس ادارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي عبد العزيز عبد الله النعيمي عن أول تعاقدات ناديه مع اللاعبين المواطنين وذلك من خلال التعاقد مع حارس المرمى منصور غلوم البلوشي بعقد يمتد لثلاث سنوات وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وقال النعيمي لـ"الامارات اليوم": تثمينا لما قدمه الحارس منصور من عطاء فني مميز خلال المباريات التي قادت للصعود، فقد تم التجديد له كأول لاعب بعد الانتهاء من منافسات دوري الدرجة الاولى ونتمنى له المزيد من النجاح خلال الموسم المقبل.