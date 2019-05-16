شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (1) – (0) إنبي .. الشحات يسجل الأول (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت الأن مباراة الأهلي و إنبي والمؤجلة من الأسبوع الثلاثين من الدوري الممتاز، علي ملعب بتروسبورت. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: في حراسة المرمي:محمد الشناوي. في خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول. في خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي. في خط الهجوم: وليد أزارو. ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من: شريف إكرامي ومحمد هاني وجيرالدو ورامي ربيعة وحسام عاشور ومروان محسن ووليد سليمان. Advertisements بداية المباراة: الدقيقة 2 الشحات يهدر أولى فرص الأهلي امام مرمى إنبي الدقيقة 4 حسين الشحات يسجل الهدف الأول الدقيقة 6 رأسية أزارو تخطيء المرمى الدقيقة 11 الشناوي ينقذ رأسية بسيوني مهاجم إنبي الدقيقة 27 انحصار اللعب في وسط الملعب وسيطرة من لاعبي الأهلي

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