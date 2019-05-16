شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو والشحات في التشكيل الأساسي للأهلي أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي اليوم في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي وإنبي في ملعب بتروسبورت مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 30 بالبطولة المحلية.

ويدخل الأهلي المباراة معتليًا ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة في حين يحل إنبي بالمركز العاشر برصيد 36 نقطة.

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تشكيل الأهلي أمام إنبي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.