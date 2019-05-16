فيديو.. حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلى أمام إنبى فى الدقيقة 4

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى، الهدف الأول لفريقه أمام إنبى فى الدقيقة 4 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة.
فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفًا.
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