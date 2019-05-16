اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 16 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2019 العديد من الأخبار المهمة التى يأتى على رأسها الاستعدادات الأخيرة لمواجهة نهضة بركان ورحلة السفر إلى المغرب.
مران الزمالك قبل السفر للمغرب.. عودة النقاز.. وتدريب منفرد لبوطيب
انتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بعدما تغيب عن تدريب الأمس، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، على خلفية ضبطه أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، أمس الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد وواصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك أداء تدريباته منفرده بالكرة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية في ظل إصابته بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري.
مجلس الزمالك يقيم إفطاراً للاعبين قبل رحلة المغرب
أقام مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم، حفل إفطار للاعبى الفريق والجهاز الفنى قبل التوجه إلى مطار القاهرة بعد الإفطار من أجل السفر فى التاسعة من مساء اليوم الخميس وذلك على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.
وجاء حفل إفطار مجلس إدارة نادى الزمالك المقام حاليا فى صالة 1 بمقر النادى الأبيض من أجل تحفيزهم وتأكيد الثقة الكاملة فيهم على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب تساهم فى رفع المعنويات وتسهيل مأمورية الفريق الأبيض فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب فى الإسكندرية.
عنتر يخرج من حسابات جروس فى رحلة الزمالك للمغرب بسبب الإصابة
خرج محمد عنتر، صانع ألعاب فريق الزمالك، من حسابات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، للفريق من رحلة المغرب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى القدم ويستعد الزمالك للسفر إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، وذلك على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.
جروس يضم 4 حراس لقائمة الزمالك بالمغرب ويعيد حفنى ومدبولى
أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لخوض مباراة نهضة بركان المغربى، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.وضمت قائمة نادى الزمالك لرحلة المغرب كلاً من:
حراسة المرمى: عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.
خط الدفاع: محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - محمود الونش.
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - محمود كهربا - أيمن حفنى - إبراهيم حسن - محمد ابراهيم - أحمد مدبولي - أحمد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.
بعثة الزمالك تطير إلى المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان
تواجدت بعثة نادى الزمالك، فى مطار القاهرة الدولى للسفر خلال الدقائق الجارية إلى المغرب على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.
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