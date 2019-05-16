اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 16 / 5 / 2019

مجلس الزمالك يقيم إفطاراً للاعبين قبل رحلة المغرب

أقام مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم، حفل إفطار للاعبى الفريق والجهاز الفنى قبل التوجه إلى مطار القاهرة بعد الإفطار من أجل السفر فى التاسعة من مساء اليوم الخميس وذلك على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

وجاء حفل إفطار مجلس إدارة نادى الزمالك المقام حاليا فى صالة 1 بمقر النادى الأبيض من أجل تحفيزهم وتأكيد الثقة الكاملة فيهم على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب تساهم فى رفع المعنويات وتسهيل مأمورية الفريق الأبيض فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب فى الإسكندرية.