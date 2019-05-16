هدف لا ينسي.. مصر تفوز على جنوب أفريقيا في كان 1996 بهدف أحمد الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد الكأس لاعب المنتخب الوطني السابق، في قيادة الفراعنة في الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 التي كانت تلعب في جنوب أفريقيا. لعبت مصر في المجموعة الأولى التي ضمت كلا من أنجولا والكاميرون وجنوب أفريقيا. Advertisements

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