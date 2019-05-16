شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على موعد مغادرة صلاح للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى القاهرة اليوم، الخميس، لقضاء إجازة محددة مع أسرته، وفى هذا الصدد ينشر سوبر كورة موعد مغادرة اللاعب وعودته إلى إنجلترا للانتظام بتدريبات الريدز، استعدادًا لنهائى دورى أبطال أوروبا. لمعرفة التفاصيل عبر "سوبر كورة" اضغط هنا.. Advertisements

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