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أجيري وناجي يحضران مواجهة الأهلي وإنبي من مقصورة بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمي على حضور مواجهة الأهلي وإنبي من مقصورة ملعب بتروسبورت.

 

ويواجه الأهلي انبي في تمام العاشرة مساء علي ملعب بتروسبورت في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ30 لبطولة الدوري العام.

 

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ويدخل الأهلي لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة.

 

فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

 

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