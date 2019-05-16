تعرف على المدرج الطائر باستاد الإسكندرية قبل مباريات أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التى ستقام فى مصر، الستار عن كل ما يتعلق بالمدرج الطائر فى استاد الإسكندرية بعروس البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت اللجنة المنظمة من خلال حسابها، أن المدرج الطائر هو الاسم الذى يطلق على المدرج الإضافى فى استاد الإسكندرية، الذى يقع على نفس خط الدرجة الأولى والمقصورة.

تكوين استاد الإسكندرية بعد التطوير كما أوضحت اللجنة أن المدرج الطائر يقع فى أقصى يسار الملعب أمام بوابة دخول اللاعبين ويعتبر الدرجة الرابعة فى الاستاد. Advertisements يذكر أن ستاد الإسكندرية يستضيف المجموعة الثانية فى البطولة وتضم منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندى وغينيا. وتنطلق بطولة أمم أفريقيا التى تحضنها مصر يوم 21 يونيو المقبل، حيث يلتقى المنتخب الوطنى مع منتخب زيمبابوى فى افتتاح المسابقة على أن يقام الختام يوم 19 يوليو المقبل.

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