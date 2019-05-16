شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وإنبي في الجولة الـ30 للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وإنبي باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس في إطار منافسات الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحي عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو

فيما يضم تشكيل إنبي كلاً من عبد العزيز البلعوطى، على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز، محمد أشرف روقة ومحمود غالى وأمامها محمد بسيونى وأحمد شكرى وأحمد رفعت ومحمود قاعود.

ويدخل الأهلي لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.