اخبار لا تفوتك اليوم الخميس 16/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16/5/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة ونرصد في السطور المقبلة أخبارا لا تفوتك اليوم. نهضة بركان يعلن دخول جمهور الزمالك بـ"جواز السفر" وسط دعم جنش والعمدة أعلنت إدارة نادى نهضة بركان المغربى عن ترحيبها ببعثة الزمالك المقرر مغادرتها للقاهرة فى التاسعة من مساء اليوم متوجهة إلى المغرب استعدادًا للمواجهة التى ستجمع الفريقين، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية. قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى إن مباراة فريقه مع الداخلية صعبة للغاية رغم هبوط الأخير للقسم الثانى . خرج محمد عنتر، صانع ألعاب فريق الزمالك، من حسابات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، للفريق من رحلة المغرب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى القدم. Advertisements طمأن أيمن أشرف نجم دفاع النادي الأهلي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي أجيري على حالته الطبية وجاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي في مباريات الأهلي. اختتم الزمالك تدريباته على ملعب النادى منذ قليل قبل السفر إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

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