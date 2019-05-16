شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي يتوج ببطولة ويمبلدون للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصري مروان الشوربجي ببطولة ويمبلدون للإسكواش، والتي استضافتها بريطانيا حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية وتبلغ القينة المادية لجوائزها 50 ألف دولار. Advertisements وفاز الشوربجي على منافسه إيكر باجاريس بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-7, 11-6. وتعد بطولة ويمبلدون هى اللقب الأول لمروان الشوربجي منذ عودته من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن القفص الزجاجي، حيث استعاد البطل المصري مستواه بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية.

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