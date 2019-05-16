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الخطيب يصل بتروسبورت لحضور مباراة الأهلي وإنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، منذ قليل، إلى ملعب بتروسبورت لحضور مباراة الفريق أمام إنبي التى ستنطلق بعد قليل باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز، كما وصل بعض أعضاء مجلس إدارة النادي لاستاد بتروسبورت لحضور اللقاء.

ويدخل الأهلي لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة.

 

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فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفًا.

 

 

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