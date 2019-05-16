شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستبعد الحلوانى وعماد فتحى من مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد على ماهر المدير الفنى لإنبى، الثلاثى عمرو الحلوانى وعماد فتحى ومحمود شبانة من قائمة الفريق قبل مواجهة الأهلى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ30 لبطولة الدورى العام.
وكان الثلاثى قد تواجد ضمن معسكر إنبى استعدادًا لمواجهة الأهلى قبل أن يقوم على ماهر من استبعادهم من القائمة النهائية للمباراة.
ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدورى برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدورى حيث فاز فى 22 وخسر فى 4 وتعادل فى مثلهم وسجل 49 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة.
فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل فى 12 مباراة وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.
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