شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مباريات إنبي أمام الأهلي "دمها تقيل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، أنه دائمًا لقاءات الأهلي وإنبي تكون "دمها تقيل"، مشيرًا إلى أن الفريق البترولي يتميز بمعرفة اللعب جيدًا أمام الفرق الكبيرة.
يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى العاشرة مساء اليوم الخميس، مباراة مهمة عندما يلتقى مع إنبى على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدورى الممتاز.
وقال عماد متعب في الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت والذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير، أن توقع الفائز في المباراة أمر صعب خاصة أن موقف الفريقين في جدول الدوري يجعل كل فريق يحتاج النقاط الثلاث.
ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة.
فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفًا.
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