شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مباريات إنبي أمام الأهلي "دمها تقيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، أنه دائمًا لقاءات الأهلي وإنبي تكون "دمها تقيل"، مشيرًا إلى أن الفريق البترولي يتميز بمعرفة اللعب جيدًا أمام الفرق الكبيرة.

يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى العاشرة مساء اليوم الخميس، مباراة مهمة عندما يلتقى مع إنبى على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدورى الممتاز.