شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وإنبي يصلان بتروسبورت قبل مواجهتهما في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الأهلى وإنبى لملعب بتروسبورت قبل مواجهتهما فى تمام العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ30 لبطولة الدورى العام.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة مُتربعًا على قمة الدورى برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها ببطولة الدورى حيث فاز فى 22 وخسر فى 4 وتعادل فى مثلهم وسجل 49 هدف واهتزت شباكه 18 مرة.

فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل فى 12 مباراة وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.