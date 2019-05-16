شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: اتحاد الكرة حسم ملف إلغاء الهبوط سريعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تعامل الجبلاية مع ملف إلغاء الهبوط بعد إصدار بيان رسمى بشكل سريع، مشيرًا إلى أن إلغاء الهبوط لهذا الموسم كلام غير منطقي.

وكانت هناك أنباء ترددت مؤخرًا بشأن مطالبة عدد من الأندية بإلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز.

وأكد حازم إمام فى الاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت لمباراة الأهلى وإنبى والذى يقدمه الاعلامى أحمد شوبير، أن الموسم الحالى من أقوى المواسم التى شهدتها الكرة المصرية ومن غير المنطقى ضياع مجهود فرق بإلغاء الهبوط، مشيرًا إلى أن الأسباب التى قالتها الأندية التى تتطلب إلغاء الهبوط لا ترتقى بهذا الطلب.

وأضاف حازم إمام، أن كل الأندية تجرى وراء مصلحتها ولكن هناك قواعد يجب أن يلتزم بها الجميع .

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