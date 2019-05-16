صور.. الإسماعيلي يختتم استعداداته للداخلية ويتجه للسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي استعداداته لمباراة الداخلية وبعد المران توجه لاعبو الفريق إلى السويس منذ قليل للمبيت هناك بأحد الفنادق القريبة من ملعب الجيش الذى يحتضن المباراة التى ستجمع منافسه الداخلية غدًا الجمعة فى إطار منافسات الأسبوع الــ33 ببطولة الدورى المحلى.
ويتطلع الإسماعيلى لاستعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة من أجل التقدم بجدول الترتيب وتحقيق أفضل مركز هذا الموسم.
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