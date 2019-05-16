يلا شوت kora رابط مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الشوط الأول | كورة...

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كورة ستار الهلال والشباب بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة الهلال والشباب لايف جوال اليوم الخميس الموافق 16-5-2019 في الأسبوع الثلاثون بالدوري السعودي سيكون في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الهلال مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة الهلال والشباب أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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مباراة الهلال والشباب بث مباشر kora live، يسعي الهلال إلي المحافظة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، بينما سيحاول الشباب تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة، خاصة في ظل المستوي المتميز للفريق خلال الموسم الحالي، تابع لايف hd مباراة الهلال والشباب بث مباشر ksa sport يلا شوت الجديد مباراة الهلال ضد الهلال مباشر الاسطورة بث حي مباراة الهلال والشباب اليوم مباشر يوتيوب بجودة متنوعة .

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نتيجة مباراة الهلال والشباب

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب مباشرة.

جوميز يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 7 من زمن الشوط الاول.

الهلال ويحافظ على تقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.