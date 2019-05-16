yalla شوت live بلس بث مباشر مباراة الاتحاد وأحد KORA HD يلا شوت الاتحاد وأحد بث مباشر كورة ستار NOW...

بث مباشر مباراة الاتحاد وأحد مشاهدة مباراة الاتحاد واحد بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة الاتحاد واحد بث مباشر كورة ستار مباراة احد والاتحاد بث مباشر مشاهدة مباراة أحد والاتحاد كورة أون لاين مباراة الاتحاد، يستضيف فريق أحد فريق الاتحاد على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في الجولة 30 والأخيرة من الموسم الحالي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ويلعب الاتحاد مباراته الأخيرة طمعاً في الحصول على الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب عن مركزه الحلي حيث يقع في المركز العاشر من الدوري.

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قد شهد ملعب اللقاء وصول حافلتي الفريقين منذ دقائق قليلة ودخولهم لغرفة الملابس الخاصة بكل منهما للاستعداد لإجراء عمليات الإحماء داخل الملعب

نزول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء من أجل انطلاق الشوط الأول الآن في ملعب اللقاء

الدقيقة 9: نادي أحد يسجل الهدف الأول في اللقاء في شباك نادي الاتحاد عن طريق ماجد هزازي

الدقيقة 35: الاتحاد يستحوذ على الكرة ويُحاول إحراز الهدف الأول له في اللقاء والتعادل مع أحد ولكن حتى الآن التقدم لصالح أحد