Live HD : يلا شوت yalla shoot .. مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 16-5-2019...

live hd : يلا شوت KSA SPORT مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر يلا شوت، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي حيث سيجتمع اليوم فريق النصر نظيره فريق الباطن وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي، لنتعرف من خلال موقعنا على موعد مباراة النصر والباطن والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة النصر والباطن اونلاين.

مباراة النصر والباطن بث مباشر

كورة لايف مباراة النصر والباطن بث مباشر، يسعي فريق النصر لتحقيق الفوز في هذا اللقاء حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق الهلال الذي يحتل المركز الثاني بينما يحتل الباطن المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء المنتظر، يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.

موعد مباراة النصر والباطن

ينطلق اللقاء اليوم بين فريق النصر والباطن في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات المتحدة، وذلك على ارضية استاد الأمير فيصل بن فهد، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية 1 ودوري بلس ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة النصر والباطن