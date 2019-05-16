تعرف هلى قائمة المنتخب قبل أمم أفريقيا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة خافير أجيرى، الإعلان عن أسماء قائمة المنتخب للمعسكر الأخير قبل أمم أفريقيا، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

حيث تنطلق بداية المعسكر يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب، ومن ثم تأتي بعد المعسكر مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 من نفس الشهر.

قائمة المنتخب الوطني:

واستقر أجيرى على 20 لاعبا بشكل نهائي هم:

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حراسة المرمى : أحمد الشناوى “بيراميدز” وهو سيكون الحارس الأساسي في أمم أفريقيا، محمود جنش ” الزمالك”، محمد الشناوى ” الأهلي “.

خط الدفاع : باهر المحمدي، أحمد حجازي، عمر جابر، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد المحمدى، محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد، محمد الننى، تريزيجيه، عمرو وردة، محمد صلاح، عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، وليد سليمان.

خط الهجوم :مروان محسن، أحمد حسن كوكا.