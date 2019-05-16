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كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري on sport

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مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019، و هى المباراة المؤجلة من الاسبوع 30 في ، الاهلى حالياً فى المركز الاول من جدول الدورى المصرى برصيد 70 نقطة حيث لعب 30 مباراة، بينما يأتى الزمالك ثانياً خلف الأهلى برصيد 66 نقطة لكنه لعب 29 مباراة و قد تأجلت له بعض المباريات بسبب مباراة فى نهائى الكونفيدرلية، الأهلى فاز فى أخر مباراة له على سموحة بهدف مقابل لاشىء، و شهدت المباراة جدل تحكيمى كبير، بسبب احتساب الحكم وقت بل ضائع كثير و جاء هدف الاهلى فى الدقيقة 97 من المباراة.

 

كورة لايف مباراة الاهلي وانبي بث مباشر

مباراة الاهلي وانبي اليوم فى احدى مؤجلات الدورى المصرى لكرة القدم، سوف تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت ، الثانية عشر بتوقيت الامارات

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بث مباشر الأهلى و انبى

 

مباراة الاهلي وانبي اليوم سوف يتم نقلها حصريا على قناة اون سبورت ، و قناة النيل للرياضة

تشكيل الأهلى أمام إنبى كالتالى: محمد الشناوى، أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن اشرف، على معلول، عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، رمضان صبحى، وليد سليمان “حسين الشحات”، وليد أزارو.

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