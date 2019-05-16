التشكيل الرسمي.. الأهلي يواجه إنبي بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا

كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، عن تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه به إنبى، في العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، على معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحى

خط الوسط عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم وليد أزارو

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ويستضيف الأهلي، نظيره إنبي، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا الإسبوع الماضي، على سموحة بهدف دون رد.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ70 نقطة، من 30 مباراة، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق 4 نقاط، من29 لقاء، فيما يأتي إنبي تاسعا بـ36 نقطة.