مباشر.. الأهلي 0 - 0 إنبي .. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

يستضيف النادي الأهلي، منافسه إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري، والمقررة على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

ويبدأ الأهلي بنفس تشكيل المباراة السابقة التي خاضها الأهلي أمام سموحة، حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: أحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول - خط الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية - وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، ورمضان صبحي - المهاجم: وليد أزارو.

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ويتواجد بين البدلاء: شريف إكرامي، ووليد سليمان، ومروان محسن، وحسام عاشور، ورامي ربيعة، وجيرالدو، ومحمد هاني.

فيما يبدأ علي ماهر المدير الفني لإنبي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي - خط الدفاع: على فوزي، رامي صبري، إبراهيم يحيى، أحمد عبدالعزيز - خط الوسط: أحمد رفعت، محمود قاعود، محمود غالي، محمد أشرف "روقة"، أحمد شكري - المهاجم: محمد بسيوني.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الأهلي لخطف هدف مبكر، ومر حسين الشحات من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية أعلى العارضة.