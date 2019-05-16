توتي: صلاح لاعب عالمي.. وليفربول سيفوز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وصف فرانشيسكو توتي لاعب ايه اس روما السابق، محمد صلاح باللاعب العالمي، كما توقع أن ليفربول سيتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال توتي في تصريحاته بشأن محمد صلاح أثناء التواجد في الكويت لأحد الأحداث الرياضية: "اعتقد أن محمد صلاح تحسن تطور كثيرًا عما كان في ليفربول."

وتابع: "صلاح لاعب عالمي، أحد أقوى اللاعبين في العالم، وأرى أنه تميز خلال الوقت الحالي بفضل أسلوب اللعب الذي يلعب به."

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وأضاف: "أعتقد أنهم سيتمكنوا من الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولأهم يضمون أيضًا في صفوفهم أليسون لذل سأكون سعيدًا إذا حققوا الفوز."

لعب محمد صلاح مع فرانشيسكو توتي في نهاية مسيرة الأخير في ايه اس روما، قبل أن ينتقل اللاعب المصري إلى ليفربول، ويتحول الأسطورة الإيطالي إلى العمل الإداري في النادي.

ويلعب ليفربول في الأول من يونيو المقبل مع توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.