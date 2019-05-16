تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي.. أزارو يقود الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري، والمقررة على ملعب بتروسبورت. ويبدأ الأهلي بنفس تشكيل المباراة السابقة التي خاضها الأهلي أمام سموحة. ويبدأ الأهلي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول. Advertisements خط الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، ورمضان صبحي. المهاجم: وليد أزارو. وتواجد بين البدلاء: شريف إكرامي، ووليد سليمان، ومروان محسن، وحسام عاشور، ورامي ربيعة، وجيرالدو، ومحمد هاني. ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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