أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة بعد قليل أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول. خطط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – رمضان صبحي – حسين الشحات. Advertisements خط الهجوم : وليد أزارو. بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي.. محمد هاني وجيرالدو وحسام عاشور ورامي ربيعة ومروان محسن وليد سليمان وشريف إكرامي، بينما تم استبعاد هشام محمد وأحمد طارق ويسعى الأهلي متصدر ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة من أصل 30 مباراة، إلى الاحتفاظ بمكانه وتعزيزه من خلال حصد الثلاث نقاط أمام إنبي، بينما يأمل الفريق البترولي في تحقيق أي نتيجة إيجابية عند ملاقاة حامل اللقب.

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كانت هذه تفاصيل خبر مروان ووليد على الدكة واستبعاد هشام.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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