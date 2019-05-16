لاعب مصاب ضمن قائمة إنجلترا لدوري أمم أوروبا!

استدعي مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي هاري كين، اليوم الخميس، ضمن القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي الذي يتأهب لنهائيات دوري أمم أوروبا، وذلك رغم عدم تعافي اللاعب من الإصابة حتى الآن.

ويغيب كين عن الملاعب منذ تعرضة لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، لكن جرى اختياره ضمن قائمة أولية تضم 27 لاعباً أعلنها اليوم المدير الفني للمنتخب غاريث ساوثغيت.

ويأمل توتنهام في أن يعود كين للمشاركة في مباراة الفريق أمام ليفربول المقررة في أول يونيو (حزيران) المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل 5 أيام من مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الهولندي في الدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا، في البرتغال.

وقال ساوثغيت إن لياقة كين “من الأمور المجهولة” لكن نهائي دوري أبطال أوروبا ربما يشكل مؤشراً أفضل لحالته.

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وقال ساوثغيت في مؤتمر صحافي: “نحن نبقي هذا الباب مفتوحاً، فعلينا النظر لما هو بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.. فهناك الجانب البدني وكذلك الجانب المعنوي لذلك النهائي، وهو ما يجب أن نرصده أيضاً”.

ويعد كين واحداً من 10 لاعبين بقائمة المنتخب الإنجليزي، ضمن الفرق الأربعة المنافسة في المباراتين النهائيتين لدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتضم القائمة من توتنهام، ديلي ألي وإريك داير وداني روز وكيران تريبير وهاري وينكز ومن ليفربول، ترينت أرنولد وجو غوميز وجوردان هندرسون، كما ضمت روس باركلي من تشيلسي، الذي يواجه آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو (أيار) الجاري.