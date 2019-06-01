شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تتويج ليفربول بدوري الأبطال (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح، صاحب هدف التقدم للريدز أمام توتنهام في المباراة النهائية.

Advertisements

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين للاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ليفربول يتوج بدوري أبطال أوروبا

وتقدم ليفربول مبكرًا عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

وظلت النتيجة معلقة حتى الدقيقة 88، حيث استطاع البديل أوريجي من تسجيل الهدف الثاني وتأكيد الفوز والتتويج باللقب الأوروبي السادس للفريق الإنجليزي.