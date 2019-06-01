لحظة تتويج ليفربول بدوري الأبطال (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح، صاحب هدف التقدم للريدز أمام توتنهام في المباراة النهائية.
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين للاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وتقدم ليفربول مبكرًا عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.
وظلت النتيجة معلقة حتى الدقيقة 88، حيث استطاع البديل أوريجي من تسجيل الهدف الثاني وتأكيد الفوز والتتويج باللقب الأوروبي السادس للفريق الإنجليزي.
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