أيمن حفني يعود لقائمة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الافريقية والمقرر لها الأحد المقبل.
وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة بطل المغرب كلا من :عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف فى حراسة المرمي محمد عبد السلام، محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - حمدي النقاز
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