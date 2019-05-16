استبعاد هشام محمد من لقاء الأهلي وإنبي .. ووليد سليمان على مقاعد البدلاء

استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، الثنائي أحمد طارق حارس المرمى الصاعد وهشام محمد من قائمة فريقه لمباراة إنبي مساء اليوم الخميس في الدوري من قائمة فريقه لمباراة إنبي مساء اليوم الخميس في الدوريالممتاز على ملعب بتروسبورت. ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس شريف إكرامي ورامي ربيعة ومحمد هاني والأنجولي جيرالدو وحسام عاشور ومروان محسن ووليد سليمان.

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