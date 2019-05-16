تعرف على تشكيل الأهلي في مباراة إنبي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لخوض لقاء إنبي مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت. الخميس في الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت. وضمت تشكيلة الأهلي محمد الشناوي أيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي والتونسي علي معلول Advertisements حمدي فتحي وعمرو السولية صالح جمعة المغربي وليد أزارو ورمضان صبحي وحسين الشحات.

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