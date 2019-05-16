رسميًا .. انتهاء أزمة بث لقاء الأهلي وإنبي

انتهت أزمة بث مباراة الأهلي وإنبي اليوم بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري، بسبب عدم حصول القلعة الحمراء على مستحقاتها من الشركة الراعية. الحمراء على مستحقاتها من الشركة الراعية. وحصل مسئولو الأهلي على وعد من الشركة الراعية بصرف جزء من المستحقات المتأخرة خلال شهر مايو الجاري، وهو ما ساهم في إنهاء أزمة بث لقاء الفريق الأحمر أمام إنبي.

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