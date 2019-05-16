شاهد .. مباراة النصر والباطن في ختام الدوري السعودي

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة النصر والباطن السعودي، التي ستقام في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، ضمن ختام الدوري

السعودي.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الفريق النصراوي إلى تحقيق الفوز لضمان الحصول على لقب الدوري السعودي، بغض النظر عن نتيجة الهلال مع فريق الشباب، أما إذا ما فاز الهلال وتعثر النصر بالتعادل أو الخسارة، فإن الدوري سيكون من نصيب الفريق الأزرق.